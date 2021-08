Wie krank ist Papst Franziskus?

Spekulationen über einen Rücktritt des Kirchenoberhaupts spiegeln das Ringen seiner Gegner und Unterstützer.

Päpste werden auf Lebenszeit gewählt. Ein Wechsel in die Pension, um den verdienten Ruhestand zu genießen, ist nicht vorgesehen - oder war nicht vorgesehen, wie man seit dem historischen Rücktritt von Benedikt XVI. 2013 sagen muss. Der inzwischen 94-jährige Joseph Ratzinger war damals 85 Jahre alt. Als Rücktrittsgrund gab er an, dass seine Kräfte infolge des vorgerückten Alters nicht mehr ausreichten, "um in angemessener Weise den Petrusdienst auszuüben".

In Italien gibt es nun Gerüchte, dass auch Franziskus seinen ...