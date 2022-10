Wie Krieg die nationale Identität befeuert

Die Ukraine ist seit 1991 ein eigener Staat, hat sich aber noch nie so einig gefühlt, wie heute im Krieg. Damit ist sie nicht allein.

Rund um den österreichischen Nationalfeiertag kommen sie alljährlich zutage, die Geschichten über den letzten abgezogenen Besatzungssoldaten, über die Kriegsjahre und die Nachkriegszeit. Diese historischen Ereignisse, die damit verbundenen Mythen, trugen in Österreich bei zur Nationswerdung.

Ähnlich ist es in der Ukraine - und in vielen anderen Nationen der Welt. "Revolution und Krieg sind in der Geschichte der Nationsbildung immer von ganz großer Bedeutung gewesen", erläutert der Historiker Andreas Kappeler. Wichtig sei dabei die Abgrenzung nach außen. "Bei Österreich ...