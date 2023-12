Nicht nur im Gazakrieg, auch in der Ukraine sterben nach wie vor Tausende Menschen. Am Ende muss der Westen etwas riskieren.

Wer in Zeiten wie diesen an den Kriegsschauplätzen dieser Welt auf Frieden hofft, benötigt überdurchschnittlich viel positives Denken. Weder im Gazastreifen noch in der Ukraine und schon gar nicht im Bürgerkrieg im Sudan gibt es ein ehrliches Bemühen, das Blutvergießen ...