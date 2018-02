Wie Mitt Romney zum Namensgeber einer Datenbank wurde

Auch in der EU-Hauptstadt Brüssel diskutieren Männer oft nur mit Männern. Ob eine neue Datenbank das ändert?

Es mangelt auf der Welt nicht an kompetenten Frauen. Doch so hoch wie in der EU-Hauptstadt ist die Dichte an exzellenten Beamtinnen, Politikerinnen, Diplomatinnen, Expertinnen in Think Tanks oder Unternehmen, Journalistinnen, Aktivistinnen und Assistentinnen nirgendwo sonst in Europa und kaum wo auf der Welt. Einen Eindruck davon gab es kürzlich bei der Präsentation einer neuen Internet-Plattform für genau diese Frauen in Brüssel. Das deutsche Bundesland Hessen hatte seine Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, die schier aus allen Nähten platzten, obwohl nur knapp 600 der rund 900 Anmeldungen - augenscheinlich 90 Prozent Frauen - akzeptiert worden waren.