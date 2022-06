Wie Moskau auf Brüssel schaut

Die Ukraine und Moldau sind zu EU-Kandidaten geworden. Georgien noch nicht. Der Kreml bezeichnet all das offiziell als "innere europäische Angelegenheiten".

Aus Kiew kam ein mutiges "Wir gehören dazu!". Man werde schon jetzt alles daransetzen, dass die Interessen der Ukraine bei den Reformen, die der EU bevorstehen, berücksichtigt werden, erklärte Außenminister Dmytro Kuleba am Freitag.

Am Vorabend hatten die 27 Staats- und Regierungschefs der EU einstimmig beschlossen, die Ukraine und Moldau zu Beitrittskandidaten zu erklären. Georgien dagegen muss noch Auflagen erfüllen, um den Anwärterstatus zu erlangen. In Brüssel, auch in Kiew und Chișinău wurde hinterher von einer historischen Entscheidung ...