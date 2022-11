Wie Netanyahu mit Hilfe rechter Parteien wieder an die Macht kommt

Der Langzeitpremier feiert sein Comeback. Wie er mit seinem neuen Rechtsbündnis Israels Demokratie gefährdet.

Nur einer schafft es, Millionen Israelis in die Wahllokale zu bringen, egal ob sie für oder gegen ihn stimmen: Benjamin Netanjahu. Noch in der Wahlnacht sagten ihm Umfragen voraus, dass er es zurück ins Amt des Ministerpräsidenten schafft. Am Mittwochmorgen kam dann die Bestätigung, nachdem 85 Prozent der Stimmen ausgezählt waren. Seine Likud-Partei ist mit voraussichtlich 31 Mandaten stärkste Partei des Nahoststaats.

Der Netanjahu-Block besteht aus religiösen und rechtsextremen Parteien. Insgesamt kommt das Lager wohl auf 65 Mandate: ...