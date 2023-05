Wie Österreich Spindeleggers Migrationszentrum fördert

Das in Wien ansässige ICMPD erhielt allein aus dem österreichischen Innenministerium seit 2010 mehrere Millionen Euro. Doch was haben die geförderten Projekte gebracht?

Der Direktor des International Center for Migration Policy Development (ICMPD) ist kein Unbekannter in der österreichischen Politik: Michael Spindelegger, ehemaliger ÖVP-Vizekanzler, ist seit 2016 Chef dieser internationalen Organisation, die in Österreich und auf EU-Ebene seit mehr als zehn Jahren aktiv in der Migrationspolitik mitmischt. Von Österreich und der Schweiz 1993 gegründet hat das Zentrum mittlerweile 18 Mitgliedsstaaten und über 400 Mitarbeiter. Seine Projekte - derzeit sind es 80 - finanziert die Organisation zu 56 Prozent aus Geldern der EU-Kommission und zu 18 Prozent aus Geldern seiner Mitgliedsstaaten. Der Rest der Finanzierung kommt über andere Staaten und Organisationen.

Allein das österreichische Innenministerium hat für das Jahr 2023 eine knappe halbe Million Euro an Mitteln für Projekte des ICMPD veranschlagt. Das geht aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage hervor, die Neos-Abgeordnete Stefanie Krisper an Innenminister Gerhard Karner gestellt hat.



Welchen Mehrwert bringen die ICMPD-Projekte?

Welchen konkreten Mehrwert ICMPD-Projekte bringen, war die übergeordnete Frage - und die sieht die Abgeordnete nicht beantwortet. Das Innenministerium "prüft die vertraglich vorzulegenden Berichte", heißt es lapidar in der Beantwortung, die den SN vorliegt. Details aus den Berichten wurden nicht genannt. Externe Unternehmen seien nicht mit Evaluierungen beauftragt worden.

Krisper fordert daher auch nach der parlamentarischen Anfrage "volle Transparenz - nicht nur der laufenden Kosten, sondern auch des konkreten Nutzens des ICMPD." Denn: "Schon einmal verfehlte das ICMPD das Ziel eines Projekts beinahe vollständig, doch der Geldhahn aus dem BMI ist immer noch weit aufgedreht", kritisiert Krisper.



Von 33 abgelehnten Asylbewerbern aus Nigeria ging nur ein Nigerianer zurück

Bei dem von ihr angesprochenen Projekt handelt es sich um ein Pilotprojekt, im Rahmen dessen 33 abgelehnte Asylbewerber aus Nigeria zur freiwilligen Rückkehr in ihre Heimat bewegt werden sollten. Dort hätten sie eine Schulung erhalten. Rund 270.000 Euro kostete das Projekt 2021 den Staat - allein: es ging nur ein Nigerianer zurück in seine Heimat.

Was die laufenden Kosten betrifft, die das ICMPD dem Staat verursacht, bringt die Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Klarheit: Seit 2016 - das Jahr, in dem Spindelegger Direktor wurde - übernimmt das Innenministerium einen Teil der Mietkosten des Zentrums; im vergangenen Jahr im Umfang von 169.676,79 Euro. "Im Sinne der Stärkung des Amtssitzes", heißt es in einer Beantwortung einer weiteren Anfrage zum selben Thema an Außenminister Alexander Schallenberg, beteilige sich das Außenministerium "an den Mietkosten des ICMPD mit einem Drittel": 169.676,79 Euro im vergangenen Jahr. Ein weiteres Drittel werde von der Stadt Wien beglichen.