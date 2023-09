Leben wir in einer "Klimadiktatur"? Das suggerieren rechte Parteien - und schüren bewusst Ängste. Warum das viele anspricht.

Janine Patz: „Nicht die anstehenden Veränderungen werden uns unweigerlich herbe Verluste an Freiheit, Arbeitsplätzen, Wohlstand und Lebensstandards bescheren, sondern die Folgen eines ungebremsten Klimawandels.“

BILD: SN/IKON IMAGES VIA AP

In Österreich spricht FPÖ-Chef Herbert Kickl von "Klima-Alarmismus". In Deutschland sitzt mit der AfD eine Partei im Parlament, die offen daran zweifelt, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Und die Regierung von Giorgia Meloni schiebt die starken Unwetter und Hitzewellen in ...