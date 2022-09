Wie Rechtsextreme vom Ukraine-Krieg profitieren wollen

Der russische Präsident hat in der Szene in Deutschland und Österreich viele Bewunderer.

Sogar mit einem Hubschrauber rückte die Polizei vergangenen Montag an, um die Aktivisten an ihrer illegalen Protestaktion zu hindern. Fünf mit Schutzwesten und Helmen ausgestattete Rechtsextremisten, angeführt von dem 33-jährigen Co-Chef der Identitären Bewegung Österreich, Martin Sellner, riefen auf der Baustelle der Ostseepipeline Nord Stream 2 dazu auf, die Gaspipeline sofort in Betrieb zu nehmen. Durch die Pipeline sollte russisches Gas an die deutsche Ostseeküste fließen, die deutsche Regierung hat das Projekt nach dem russischen Angriff gegen die Ukraine auf ...