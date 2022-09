Wie Russland "Angst und Unsicherheit erzeugt" - Experte Gerhard Mangott im SN-Interview

Der Kreml gibt den Sanktionen Schuld am Gaslieferstopp. Damit spreche er die Bevölkerung in der EU an, sagt Experte Gerhard Mangott.

Der Transport von Gas über die Pipeline Nord Stream 1 bleibt unterbrochen. Was Moskau damit bewirken will, darüber sprachen die SN mit dem Russland-Experten Gerhard Mangott. Kremlsprecher Dmitri Peskow kündigte "definitiv" ein Ende des Lieferstopps an, sollten EU-Sanktionen fallen. Um welche Sanktionen geht es Moskau? Gerhard Mangott: Peskow hat nicht gesagt, wenn alle Sanktionen des Westens aufgehoben sind, wird wieder Gas fließen. Er hat spezifisch von denen, die dazu führen, dass die Reparatur und Wartung von Gasturbinen nicht ordentlich ...