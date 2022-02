Wie Russland seine eigene Wirklichkeit erschafft

Im Ukraine-Konflikt verbreitet Moskau Fake News. Das stellt nicht nur der Auswärtige Dienst der EU fest.

In Wien war es gerade später Nachmittag, als am Montag in Moskau der nationale Sicherheitsrat tagte. Angeblich spontan, in einer Reaktion auf die "immer schlechter" werdende Lage in der Ostukraine und den Hilferuf der dortigen Separatistenführer, Wladimir Putin möge die besetzten Regionen doch als "Volksrepubliken" anerkennen. Die Sitzung soll live übertragen worden sein, heißt es aus dem offiziellen Moskau.

Das wäre eine Premiere für eine Sicherheitsratssitzung gewesen. Wäre, denn Beobachtern fiel auf, dass die Sitzung wohl aufgezeichnet war. ...