Wie Sergej Lawrow die Geschichte umdeutet

Der Krieg in der Ukraine ist auch ein Krieg um die Geschichte. Da ist es hilfreich, die Fakten zu kennen.

Der Besitzanspruch auf die ukrainische Vergangenheit hat in Russland eine lange Tradition. In diese reihte sich auch der russische Außenminister Sergej Lawrow ein, der am Wochenende sagte: "Wir helfen dem ukrainischen Volk auf jeden Fall, sich von dem absolut volks- und geschichtsfeindlichen Regime zu befreien. Das russische und das ukrainische Volk werden künftig zusammenleben."

Ebenso hat es Tradition, dass ukrainische Politiker sich von dieser Anmaßung befreien wollen und auf die Wahrheit hinweisen. Den Vorwurf des "geschichtsfeindlichen Regimes" schickte ...