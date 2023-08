Wie sich die Welt neu ordnet

Die Nachkriegsordnung ist tot, aber was folgt angesichts globaler Herausforderungen? Der "Salzburger Trilog" sucht Antworten.

Sie haben sich organisiert, um die Vormachtstellung des Westens zu brechen: China, Indien, Brasilien, Südafrika und Russland beraten dieser Tage auf einem Gipfel der sogenannten Brics-Staaten im südafrikanischen Johannesburg, wie sie gemeinsam ein geopolitisches und wirtschaftliches Gegengewicht zu den USA und Europa bilden können. Am Mittwoch wurde sogar über eine eigene Währung gesprochen, um auch weniger stark vom Dollar abhängig zu sein.

Mit dem von Russland in der Ukraine losgetretenen Krieg gibt es die Nachkriegsordnung endgültig nicht mehr. Die viel zitierte Zeitenwende ist kein leeres Wort, sie ist im Gange und es gilt Antworten zu finden, wie sich die Welt den großen Herausforderungen dieses Jahrhunderts am besten stellen kann. Darüber diskutierten am Mittwoch in der Mozartstadt auf dem von Ex-Bundeskanzler Wolfgang Schüssel und der Bertelsmann-Stiftung mit Liz Mohn organisierten "Salzburger Trilog" rund 30 namhafte internationale Experten aus Wirtschaft, Kultur und Politik.

Die konkrete Themenstellung lautete, wie man in einer polarisierten Welt mit zeitgemäßen neuen Strukturen die Zusammenarbeit verbessern könnte. In der Diagnose war man sich schnell einig: Viele internationale Verträge und Übereinkommen, die im Zuge der Globalisierung und der Vernetzung der Welt geschaffen wurden, sind zum Teil das Papier nicht mehr wert, auf dem sie geschrieben wurden. Es fehle die Bereitschaft, die globale Zusammenarbeit und die internationale Rechtsordnung nach dem Zweiten Weltkrieg entsprechend den Veränderungen im Gleichgewicht der Kräfte zu reformieren. Das beste Beispiel dafür ist der UNO-Sicherheitsrat, der in seiner Zusammensetzung schon längst nicht mehr die Welt des 21. Jahrhunderts abbildet. Die Rufe nach einer Reform sind beinahe so alt wie die Institution selbst.

Im Kalten Krieg des 20. Jahrhunderts ging es vor allem darum, ein nukleares Armageddon zu verhindern. Deshalb, betonte man in Salzburg, würde der Vergleich hinken, wenn man auch jetzt wieder von einem Kalten Krieg spreche. Die Unterschiede seien signifikant, weil es nun vor allem auch darum gehe, globale Herausforderungen wie den Klimawandel oder Pandemien zu bewältigen. Die Erderwärmung werde internationale Konflikte anheizen und rund 80 Prozent der Migranten seien im kommenden Jahrzehnt Klimaflüchtlinge.

Und dann ist da China, das der entscheidende Herausforderer des Westens in den kommenden Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, sein werde, wie Peter Neumann, Professor am Institut für Kriegsstudien am King's College London, in einem Hintergrundpapier für den "Trilog Salzburg" betont. Zur Rolle der Brics-Staaten meinte er im SN-Gespräch: "Sie hält nichts zusammen als der Groll gegen den Westen." Darüber hinaus versuchen seiner Meinung nach Staaten wie Brasilien oder Südafrika, die eigentlich Alliierte des Westens seien, auf zwei Hochzeiten zu tanzen, was aus deren Sicht verständlich und clever sei. "Sie merken, dass es nicht mehr nur Amerika und den Westen gibt, die alles dominieren."

Trilog-Teilnehmer aus Afrika wiesen darauf hin, dass der Westen mitverantwortlich dafür sei, dass die politischen Eliten dort den Staat vielfach als Selbstbedienungsladen betrachten. Daher dürfe man sich über die Militärputsche nicht wundern. Der Westen habe seine Erwartungen nicht erfüllt und jetzt exportiere China seine Erfolgsgeschichte - vor allem was die ökonomische Entwicklung betreffe.

Die USA, Europa und China als G3: Sie könnten nach Meinung Neumanns und anderer prominenter Trilog-Teilnehmer in Salzburg die führende Rolle in der globalen Zusammenarbeit einnehmen. Es seien Formate notwendig, wo die großen Blöcke einer stärker multipolaren Welt miteinander sprechen können. Man müsse aber, so Neumann, dafür sorgen, dass das nicht zu einem exklusiven Format werde und man Staaten wie Indien völlig ausklammere.

Huiyao Wang, Präsident des Center for China and Globalization in Peking, betont in seinem Trilog-Beitrag: Auch wenn der Dialog zwischen den USA und China derzeit stark belastet sei, bleibe er sehr wichtig. Die G3 sind seiner Meinung nach mit Europa auch ein geeignetes Forum, um eskalierenden Konflikten zwischen den USA und China entgegenzuwirken.

Der entscheidende Appell in Salzburg blieb unmissverständlich Die Welt schreit nach einer neuen Ordnung und nach Frieden.