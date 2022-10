Wie sich Europa mit Notfallplänen für den Winter rüstet

Steigende Energiepreise stellen nicht nur Österreich vor Herausforderungen im kommenden Winter. Auch in Italien, Serbien, Großbritannien und Frankreich treffen die Regierungen Maßnahmen, um die Energiekrise abzufedern.

Öffentliche Gebäude und Privathaushalte werden in Italien weniger beheizt

Erst ab 2024 ist Italien nicht mehr auf russisches Gas angewiesen. Dann soll vor der toskanischen Hafenstadt Piombino ein "rigassificatore" in Betrieb gegangen sein. Ein Schiff, das etwa aus den USA importiertes Flüssiggas wieder in Gasform verwandeln und in das inneritalienische System einspeisen kann. Der "rigassificatore" könnte mit einem Volumen von fünf Milliarden Kubikmetern im Jahr die jährlichen drei Milliarden Kubikmeter aus Russland ersetzen. Aber bis dahin?

Noch sind die Gasspeicher Italiens mit rund 90 Prozent gut gefüllt. Was aber, wenn der Jänner und Februar besonders kalt werden oder Russland die Gaslieferungen einstellt? Für diesen Fall arbeitete die Regierung von Mario Draghi vergangenen Frühling einen Notfallplan aus, der je nach Verfügbarkeit von Gas verschiedene Stufen vorsieht. Italien ist derzeit in der Frühwarnstufe. Diese tritt ein, sobald Informationen vorliegen, "dass ein Ereignis eintreten kann, das die Versorgungslage erheblich verschlechtern könnte und die Alarm- oder Notfallstufe auslösen könnte". Das ist mit dem politischen Konflikt mit Moskau der Fall.

Es folgen Alarmstufe und Dringlichkeitsstufe. In der Alarmstufe mit erheblich verschlechterter Versorgungslage wird versucht, mit Maßnahmen auf den Gasmarkt einzuwirken. In der Dringlichkeitsstufe müssen dann "andere Maßnahmen ergriffen werden". Dazu gehört die Regulierung der Temperatur in öffentlichen Gebäuden, die im Winter nicht höher als 19 Grad und im Sommer nicht niedriger als 27 Grad sein darf. Kontrolliert wird das bislang allerdings nicht.

Stufe drei sieht vor, dass die Temperaturen in Privathaushalten um zwei Grad gesenkt werden müssen, auch die Beleuchtungsdauer kann verringert werden. Einsparungen betreffen Haushalte und die öffentliche Hand. So können Gemeinden aufgefordert werden, die Beleuchtung von Straßen und Denkmälern um bis zu 40 Prozent zu reduzieren. Die vorzeitige Schließung von Ämtern und Geschäften gehört ebenfalls zu möglichen Maßnahmen. Auch die Industrie wäre betroffen. Energieintensive Betriebe müssten zeitweise ihre Produktion einstellen.

Der Arbeitgeberverband Confindustria fordert, die Temperatur in Privathaushalten weiter zu senken. Bei einem Minus von drei Grad könnten 30 Millionen Kubikmeter pro Tag eingespart werden, so die Arbeitgeber. Das entspräche fast 50 Prozent des durchschnittlichen Tagesverbrauchs des gesamten Industriesektors.

Im äußersten Notfall kann der Strom in Frankreich zwei Stunden gekappt werden

Lang wurde den Menschen in Frankreich versichert, das Land sei in einer guten Lage, da unabhängig bei seiner Energieversorgung. Dank des zweitgrößten Atomparks der Welt, so hieß es seitens der wechselnden Regierungen, seien Stromausfälle und Engpässe weniger zu befürchten als anderswo. Dass für die Nuklearenergie Uran importiert werden muss, bleibt meist unerwähnt.

Doch auch davon abgesehen kommen nun Zweifel an der angeblichen Unabhängigkeit auf. Derzeit stehen 28 der 56 Reaktoren aufgrund von Wartungsarbeiten oder Problemen mit Korrosion still. Im Sommer fielen zeitweise bis zu 32 aus. Gehört Frankreich sonst zu den wichtigsten Exporteuren von Strom, so war in diesem Jahr die Eigenproduktion so gering wie noch nie - das Land muss massiv importieren. Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck begründete die Laufzeitverlängerungen für zwei deutsche Atomkraftwerke sogar mit den Versorgungsproblemen der Kernkraftwerke links des Rheins.

SN/APA/AFP/LUDOVIC MARIN Frankreichs Präsident Emmanuel Macron setzt auf Atomkraft.

Zwar rief Xavier Piechaczyk, der Chef des französischen Netzbetreibers RTE, erstmals eine "erhöhte Wachsamkeitsstufe" aus. Trotzdem hält er es für unwahrscheinlich, dass es in Frankreich in diesem Winter zu Blackouts kommt. Für den Notfall hat RTE Vereinbarungen mit zwölf Industriebetrieben, denen zeitweise der Strom abgestellt werden kann. Auch gibt es die Möglichkeit, die Spannung im Verteilnetz zu senken. Nur im äußersten Fall würde der Strom zu den Spitzenverbrauchszeiten maximal zwei Stunden und nicht für die Gesamtbevölkerung gekappt.

Die Regierung veröffentlicht zudem einen "Sparsamkeitsplan", der sich vor allem an Industrieunternehmen und staatliche Strukturen richtet. Bereits jetzt wird in öffentlichen Gebäuden weniger geheizt. Geschäfte schalten abends die Lichter aus und das Homeoffice wird wieder verstärkt, damit Büros an manchen Tagen komplett geschlossen bleiben. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen plant außerdem, den Zuschauern die im Land verfügbare Strommenge in Echtzeit anzuzeigen, damit sie wissen, wann gespart werden muss, um Ausfälle zu verhindern.

Der französische Strombetreiber EDF hat angekündigt, bis Mitte Februar 2023 alle Atomreaktoren wieder ans Netz zu nehmen, die meisten von ihnen bereits bis Jahresende. Am 1. Jänner könnte eine Gesamtleistung von 50 Gigawatt gegenüber der vollständigen Produktionskapazität von 61,5 Gigawatt erreicht werden, sagte Piechaczyk - "aber dann darf es ab jetzt keine unliebsamen Überraschungen mehr geben".

Die Briten sichern ihre Bohrinseln

Im Gegensatz zu Österreich und anderen europäischen Ländern ist Großbritannien nur indirekt von russischen Gaslieferungen abhängig. Weniger als vier Prozent der Gasversorgung entfielen 2021 auf Importe aus Russland. Rund die Hälfte des Bedarfs kann das Land aus eigenen Quellen decken. Die rasant steigenden Preise auf dem globalen Energiemarkt führen jedoch auch in Großbritannien zu einer höheren Nachfrage nach alternativen Energien. Erschwerend kommt hinzu, dass der Bedarf auf der Insel hoch ist, weil vornehmlich Gas zum Heizen und zum Kochen genutzt wird.

Als Reaktion darauf veröffentlichte die konservative Regierung im April eine aktualisierte Sicherheitsstrategie. Demnach will man russische Öl- und Kohleimporte bis Ende 2022 und Gasimporte "so schnell wie möglich" einstellen, hieß es damals. Außerdem sollen einheimische und kohlenstoffarme Energien innerhalb der nächsten 20 Jahre ausgebaut werden.

SN/AP Fracking ist für die britische Premierministerin Liz Truss kein Tabu.

Bis 2030 könnten 95 Prozent der Elektrizität aus Sonne, Wind, Wasser und Atom stammen, ließ der damalige Premierminister Boris Johnson im Frühjahr ankündigen. Das Kernelement sind acht neue Atomreaktoren bis 2030. Bis 2050 soll sich die Produktion durch Atomenergie auf 24 Gigawatt mehr als verdreifachen und bis zu 25 Prozent des erwarteten Strombedarfs abdecken. Während sich Johnson gegen das sogenannte Fracking ausgesprochen hatte, schlug die neue Premierministerin Liz Truss im September einen anderen Kurs ein. Die Politikerin, die staatlichen Interventionen skeptisch gegenübersteht, hob das Moratorium auf, zu dem sich die konservative Partei im Jahr 2019 bekannt hatte. Beim Fracking, welches Gefahren für die Umwelt birgt, wird Gas oder Öl mithilfe von Druck und Chemikalien aus Gesteinsschichten extrahiert. Truss verteidigte die Entscheidung. "Fracking ist ein Teil des Energiemix, wir sollten alle Optionen prüfen", sagte sie Mitte September am Rande der UNO-Generalversammlung in New York. Mit dieser Maßnahme will die britische Regierung zudem sicherstellen, dass das Land bis 2040 mehr Energie exportiert als es importiert.

Nachdem an den Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee Lecks gefunden wurden, ergriffen Behörden vorsorgliche Maßnahmen, um britische Bohrinseln in der Nordsee zu sichern. Gemeinsam mit den Energieunternehmen überprüfen sie, ob weiter Sicherheitsvorkehrungen nötig sind. Sollte die Situation eskalieren, könnten der Inlandsgeheimdienst MI5, die Royal Navy und die Royal Air Force hinzugezogen werden, um die Industrie zu unterstützen, hieß es vonseiten der Behörden. Mark Wilson, der Sicherheitsdirektor des Handelsverbands "Offshore Energy UK" (OEUK), bezeichnete die Maßnahmen als "vorsorglich" und als "verhältnismäßige, pragmatische Reaktion".

Serbien gewährt Rabatte fürs Stromsparen

Eher schlecht als gut gerüstet macht sich Serbien in den bevorstehenden Krisenwinter auf. Der staatliche Stromversorger EPS pfeift aus dem letzten Loch - und hat mit enormen Finanzproblemen zu kämpfen. Die Braunkohlekraftwerke des Balkanstaats, die 70 Prozent der heimischen Stromproduktion ausmachen, sind völlig veraltet. Die Förderanlagen des Braunkohlewerks im Kolubara-Becken fallen mit Defekten regelmäßig aus. Zu allem Übel ist auf den internationalen Energiemärkten nicht nur der Preis für Gas und Öl, sondern auch für Strom in astronomische Höhen geschossen.

Die von Moskau zugesicherten Gaslieferungen zum Sonderpreis reichen zur Abdeckung des Winterbedarfs keineswegs aus. Hatte Belgrad für zusätzliche, auf dem freien Markt eingekaufte Strom- und Gasimporte für den kommenden Winter 1,5 Milliarden Euro vorgesehen, droht sich dieser Betrag auf drei Milliarden Euro zu verdoppeln.

Mit Energieeinsparungen bei öffentlichen Einrichtungen und Sparanreizen für private Verbraucher und Unternehmen hofft die serbische Regierung die kostspieligen Energieimporte zu reduzieren - und Stromrestriktionen zu vermeiden.

Private Konsumenten und Unternehmen, die ihren Stromverbrauch gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres um 5 bis 20 Prozent reduzieren, erhalten vorläufig bis März einen Preisnachlass von 15 Prozent. Bei Stromeinsparungen von 20 bis 30 Prozent winkt ein Rabatt von 20 Prozent. Sinkt der Verbrauch um über 30 Prozent, steigt der Preisnachlass auf 30 Prozent.

Öffentliche Einrichtungen haben Pläne vorzulegen, um den Energieverbrauch um 20 Prozent zu senken. In manchen Städten leuchtet bereits nur noch jede zweite Straßenlaterne. Staatsdiener sind angehalten, beim Verlassen ihrer Büros die Lichter auszuschalten. Die Innentemperatur sollte 20 Grad nicht mehr überschreiten.

Obwohl Krankenhäuser und Kindergärten von den Sparplänen ausgenommen sind, berichtet die Zeitung "Nova" empört über "absurde Sparmaßnahmen" wie abgestellte Sterilisatoren in einigen Kliniken.

Ein Problem ist, dass in Serbien keine Kultur des Energiesparens existiert. So wird die Fernwärme, die ab 15. Oktober in die Wohnstuben blubbert, nicht nach Verbrauch, sondern nach Größe der Wohnungen abgerechnet: Weil an den Heizkörpern funktionsfähige Hitzeregler fehlen, wird die Temperatur mit dem Öffnen der Fenster zur Abkühlung der überhitzten Zimmer geregelt.

Zudem dürfte die vermehrte Umstellung der 60 Fernwärmekraftwerke von Gas auf Braunkohle oder den Erdölrückstand Masut in diesem Winter für noch schwerere Luft und Smogalarm sorgen: Schon jetzt wird die Zahl der Serben, die alljährlich an den Folgen der immensen Luftverschmutzung sterben, auf 6000 im Jahr geschätzt.