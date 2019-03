Lang herrschte eine männerdominierte Kultur im Land. Diese Zeiten scheinen vorbei - zum Missmut mancher Politiker.

"Wir leben in der Zeit der Frauen", sagt Spaniens sozialistischer Regierungschef Pedro Sánchez. Spaniens Frauen erobern immer mehr Machtpositionen. So wie Ana Botín. Sie führt Spaniens größtes Geldinstitut, die Santander-Bank. Und auch in Sánchez' Regierungsteam spiegelt sich die feministische Revolution: ...