Wie Treibgut im Häusermeer von Athen

Die griechische Regierung bringt anerkannte Flüchtlinge von den Inseln auf das Festland. Dann sind sie auf sich selbst gestellt.

Die Stadtverwaltung hat die Bänke auf dem Viktoriaplatz im Zentrum Athens entfernen lassen. Niemand soll auf ihnen Platz nehmen. Den Menschen bleibt nichts anderes übrig, als sich auf die Betonplatten und in die Baumbeete zu setzen. Familien breiten Decken aus. Mütter legen ihre Kinder darauf schlafen. Männer liegen Schulter an Schulter auf dem Boden. Sie starren vor sich hin, als wäre die Zeit für sie stehen geblieben. Was die in Athen Gestrandeten aus dem Lager Moria auf der Insel Lesbos ...