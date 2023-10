Wie die Trennung von Italiens Ministerpräsidentin zum Politikum wurde

Dem Ex-Partner von Giorgia Meloni wird Sexismus vorgeworfen. Was als Peinlichkeit begann, wird nun politisch.

Andere würden in so einer Situation von der Bildfläche verschwinden, aber nicht Andrea Giambruno. Der geschasste Lebensgefährte von Italiens Premierministerin Giorgia Meloni tauchte auch Tage nach seinen peinlichen und öffentlich gewordenen Einlassungen in den sozialen Medien auf. Zuletzt sah man ...