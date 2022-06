Wie viel Macht wird Macron künftig haben?

Vor der Wahl warnt Frankreichs Präsident Macron vor Chaos. Für ihn könnte es am Sonntag eng werden.

In Frankreich drohen "Anarchie und Chaos" durch ein "gefährliches Programm" - dramatisch lauteten im Vorfeld der zweiten Runde der Parlamentswahlen am Sonntag die Warnungen aus dem Lager von Präsident Emmanuel Macron vor der "Neuen ökologischen und sozialen Volksunion", kurz Nupes. Das Bündnis Nupes, das sich aus der Linkspartei La France insoumise ("Das unbeugsame Frankreich"), den Sozialisten, Grünen und Kommunisten gebildet hat, lag bei der ersten Wahlrunde am vergangenen Sonntag nur knapp hinter der Allianz Ensemble! ("Gemeinsam!"), zu der sich die ...