Wie viel Trump steckt in Biden?

Der Umgang mit China und Geflüchteten zeigt: Bei einigen Themen tut sich der US-Präsident schwer, mit der Politik seines Vorgängers zu brechen.

US-Präsident Joe Biden sitzt in der Außenpolitik zwischen den Stühlen, vor allem wenn es um die Positionen in seiner eigenen Partei geht: Die Progressiven wünschen sich unter anderem eine internationale Führungsrolle in der Klimapolitik. Die Konservativen werfen Biden vor, in der Migrationspolitik und im Umgang mit China zu weich zu sein.

Bei diesen drei Themen fällt auch auf, wie schwer sich die Biden-Regierung damit tut, die Trump-Politik wirklich umzukehren.

Eigentlich hat Biden mit einem Hunderte Millionen ...