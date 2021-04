Wie viel Wahrheit steckt in Bidens Rede? Ein Faktencheck

Joe Biden will die USA mit großen Plänen voranbringen. Er verspricht Millionen Jobs und Impfungen für alle. Was ist dran an seinen Worten?

US-Präsident Joe Biden hat seine Regierung in den höchsten Tönen gelobt und um Zustimmung für seine politischen Vorhaben geworben. In seiner ersten Rede vor beiden Kammern des Parlaments übertrieb er an manchen Stellen oder versprach zumindest sehr viel. Hier ein Blick auf Bidens Rede vom Mittwochabend.

Behauptung: Das geplante Infrastrukturpaket soll "Millionen Arbeitsplätze und Billionen an Wirtschaftswachstum" schaffen.

Bewertung: Das ist übertrieben - insbesondere mit Blick auf das zusätzliche Wirtschaftswachstum.

Fakten: Das Infrastrukturpaket würde zu mehr Jobs und Wachstum führen. Unklar ist aber, wie viele Jobs es schaffen und wie sehr es das Wachstum anschieben würde. Biden beruft sich auf eine Analyse der Ratingagentur Moody's, wonach der Plan auf ein Jahrzehnt betrachtet rund 2,7 Millionen Jobs schaffen könnte. Das Bruttoinlandsprodukt würde ohne die Vorhaben 2024 um 2,2 Prozent wachsen, mit dem Paket um 3,8 Prozent. Bei einer Wirtschaftsleistung von rund 21 Billionen US-Dollar kann man zunächst kaum von zusätzlichem Wachstum im Billionenbereich sprechen.

Behauptung: Während Joe Bidens Amtszeit wurden 220 Millionen Coronaimpfungen verabreicht.

Bewertung: Das stimmt.

Fakten: Die Impfkampagne in den USA begann Mitte Dezember, also noch während Donald Trumps Amtszeit. Die Impfkampagne lief aber schleppend an. Bis zu Trumps Ausscheiden aus dem Amt am 20. Jänner wurden weniger als 20 Millionen Impfungen verabreicht. Bis Dienstag wurden nunmehr 235 Millionen Dosen gespritzt.

Behauptung: Die USA werden bei den Impfungen eine weltweite Führungsrolle einnehmen und andere Länder mit Dosen versorgen.

Bewertung: Bidens Versprechen kann noch nicht abschließend bewertet werden.

Fakten: Bislang hat die US-Regierung nur rund vier Millionen Dosen des noch nicht in den USA zugelassenen Impfstoffs des Herstellers AstraZeneca an die Nachbarländer Mexiko und Kanada abgegeben. Zudem haben die USA der globalen Impfinitiative Covax vier Milliarden Dollar zugesagt.

Behauptung: Die USA wollen Biden zufolge bei globalen Herausforderungen wieder mit ihren Bündnispartnern zusammenarbeiten.

Bewertung: Das stimmt bislang.

Fakten: Nach der Trump-Ära, die vom Misstrauen gegenüber internationalen Organisationen und Bündnispartnern geprägt war, hat Biden ab dem ersten Amtstag eine Kehrtwende eingeleitet. Er führte die USA wieder zurück ins Pariser Klimaabkommen und machte den angekündigten Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation rückgängig. Aktuell versucht Bidens Regierung, das von Trump einseitig aufgekündigte Atomabkommen mit dem Iran wiederzubeleben. Klar ist aber auch: Die USA wollen unter Biden weiter ihre Interessen durchsetzen - wenn nun eher mittels Kooperation statt Konfrontation.