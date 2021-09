Wie war das, als der Angriff kam?

New York ist eine junge Stadt. Viele Bewohner oder Besucher haben das alte World Trade Center nicht mehr erlebt. Für sie sind die Geschehnisse des 11. September fremd und ein Stück Geschichte.

Joan Ievide, 22, aus New York: "Nur das absolut Nötigste erfahren"

Joan Ievide erzählt von einem seiner Professoren, der kürzlich an Gesundheitsfolgen des 11. September verstarb. Es gibt immer noch Menschen, die unter dem leiden, was sie erlebt haben. "So gesehen passierte das nicht nur vor 20 Jahren. Es betrifft uns immer noch." In der Schule "habe ich das absolut Nötigste über den Tag erfahren". Vermittelt wird zum Beispiel nicht, dass alle sieben Türme des ...