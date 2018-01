Wieder falscher Raketenalarm

Erst falscher Raketenalarm in Hawaii, nun auch in Japan: Der öffentlich-rechtliche Rundfunksender NHK hat die Bevölkerung am Dienstag versehentlich vor einer nordkoreanischen Rakete gewarnt.

SN/AP Nordkoreas Diktator Kim Jong Un sorgt mit seiner Raketenrüstung für Unruhe in Ostasien.