Wieder Gefechte zwischen Armenien und Aserbaidschan

Gut eine Woche nach der von Russland vermittelten Waffenruhe zwischen Armenien und Aserbaidschan wird an der Grenze der beiden Ex-Sowjetrepubliken wieder geschossen. Die Regierungen in Jerewan und Baku beschuldigten einander am Freitag, dass das jeweils andere Militär zuerst das Feuer eröffnet habe. Der armenische Regierungschef Nikol Paschinjan hatte dem Nachbarstaat zuvor bei der UNO-Generaldebatte "unsägliche Gräueltaten" vorgeworfen.

SN/APA/AFP/KAREN MINASYAN Der Konflikt schwelt seit Jahren