Wieder gewaltsame Proteste in Leipzig

In Leipzig hat es am Samstag den dritten Abend in Folge gewaltsame Proteste gegen die Räumung eines besetzten Hauses gegeben. Wie die Polizei im Onlinedienst Twitter mitteilte, warfen Demonstranten im Stadtteil Connewitz Steine und Pyrotechnik auf Polizisten und Gebäude. Die Demonstration sei daher von der Versammlungsbehörde offiziell für beendet erklärt worden, sagte eine Polizeisprecherin.

SN/APA (dpa)/Hendrik Schmidt Demonstration nach Räumung von besetztem Haus in Leipzig