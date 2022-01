Wieder kein Sieger bei Präsidentenwahl in Rom

Auch bei der vierten Abstimmung für die Wahl eines neuen italienischen Präsidenten in Rom ist es zu keinem Ergebnis gekommen. Kein Kandidat erreichte bei der Wahlrunde am Donnerstag die notwendige Mehrheit von 505 Stimmen. Gewählt wird ein Nachfolger für Präsident Sergio Mattarella, dessen siebenjährige Amtszeit am 3. Februar zu Ende geht. Ab dem vierten Wahlgang reicht eine absolute Mehrheit aus.

SN/APA/AFP/POOL/ALESSANDRA TARANTIN Suche nach neuem italienischen Präsidenten geht in weitere Runde