Wieder mehr Flüchtende auf der Balkanroute

Im Grenzgebiet zwischen Serbien und Ungarn floriert das Geschäft der Schlepper. Minderjährige haben besonders zu leiden.

Der Nebel über der verfallenen Fabrikhalle lichtet sich nur zögerlich. Weißer Reif hat in der klirrend kalten Nacht die Müllberge vor der Industrieruine am Ortsausgang der nordserbischen Provinzstadt Sombor überzogen. Bibbernd versuchen sich zwei übernächtigte Jugendliche an einem kleinen Feuer zu wärmen. Sie seien aus Syrien und könnten kein Englisch, so ihre Auskunft auf Arabisch. Schulterzuckend weist ein bärtiger Jemenit auf einen Pfad, der durch das Gestrüpp zu einer heruntergekommenen Lagerhalle führt: "Vielleicht findest du in dem Hangar jemanden, der ...