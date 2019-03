Wieder Proteste der "Gelbwesten" in Frankreich erwartet

Frankreich erwartet am Samstag neuerliche Proteste der "Gelbwesten"-Bewegung. Gewalttätige Ausschreitungen sollen mithilfe von Demonstrationsverboten in Paris und anderen Städten verhindert werden. Es wäre bereits das 19. Wochenende in Folge, an dem die Bewegung gegen die Reformpolitik von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron protestiert.

SN/APA (AFP)/ZAKARIA ABDELKAFI Massive Proteste am vergangenen Samstag