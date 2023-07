Wieder Protesttag gegen Justizreform in Israel

In Israel hat am Dienstag wieder ein Protesttag gegen die von der Regierung vorangetriebene Schwächung der Justiz begonnen. Hunderte Demonstranten versammelten sich am Morgen in der Küstenstadt Tel Aviv, im Norden des Landes blockierten Demonstranten Medien und Organisatoren zufolge eine Autobahn. Am "Tag des Widerstands" sollen laut Organisatoren landesweit den ganzen Tag über weitere Kundgebungen und Störaktionen stattfinden.

BILD: SN/APA/AFP/JACK GUEZ Zahlreiche Menschen versammeln sich auf Israels Stra§en