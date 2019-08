Wieder Wasserwerfer und Tränengas gegen Proteste in Hongkong

Die Polizei in Hongkong geht mit Wasserwerfern und Tränengas gegen neue Proteste Zehntausender Menschen vor. Obwohl die Behörden wieder öffentliche Nahverkehrsverbindungen kappten, versammelten sich Demonstranten am Sonntag im strömenden Regen in der Nähe des Container-Hafens.

SN/APA (AFP)/ANTHONY WALLACE 29 Demonstranten wurden festgenommen