Wien ist Bühne für Putin

Präsident und Regierung bereiteten Wladimir Putin einen großen Empfang. Bei den Sanktionen gab es aber keine Zugeständnisse.

Wladimir Putins Sprecher Dmitrij Peskow war beim Eintreffen des Präsidenten optimistisch: Auch die schwierigen Themen sollten an diesem sonnigen, heißen Dienstag in Wien angesprochen werden, meinte er. Schließlich verliefen die Gespräche zwischen Österreich und Russland in ruhiger Atmosphäre und seien von Vertrauen geprägt - in so einem Dialog ließen sich Entscheidungen besser treffen.