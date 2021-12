Wiener Atomgespräche mit "erheblichen Herausforderungen"

Die jüngsten Atomgespräche sind am Freitag mit angespannter Stimmung pausiert worden. Es gebe noch "erhebliche Herausforderungen", sagte EU-Chefverhandler Enrique Mora Freitagnachmittag in Wien. "Wir haben nicht viel Zeit und noch viel Arbeit vor uns", so Mora. Die Zeit für Verhandlungen sei nicht unbegrenzt. "Es gibt offensichtlich eine Dringlichkeit", sagte Mora.

SN/APA/AFP/VLADIMIR SIMICEK Wohl kein Durchbruch bei Gesprächen in Wiener Luxushotel zu erwarten