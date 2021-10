Wiener Forscher orten "massiven Betrug" bei Russland-Wahl

Auf knapp 50 Prozent der Stimmen kam die in Russland bestimmende politischen Kraft - die Partei Einiges Russland - bei den Wahlen zur russischen Staatsduma im September. Das geschah laut einer Analyse österreichischer Forscher allerdings auch durch "massiven Wahlbetrug", wie es in einem "Policy Brief" des Complexity Science Hub (CSH) Wien heißt. Ohne diese Praktiken wäre die Kreml-Partei eher bei 30 Prozent gelandet, so die Analyse.

SN/APA/AFP/ALEXANDER NEMENOV Complexity Science Hub ortet systematischen Druck auf russische Wähler