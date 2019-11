Wienerin in Türkei festgesetzt: ÖGB fordert mehr Engagement

Der ÖGB hat Außenminister Alexander Schallenberg in einem Brief aufgefordert, im Fall der in der Türkei festgehaltenen kurdischstämmigen Wienerin Mülkiye Lacin "noch aktiver aufzutreten, um die Rechte der österreichischen Staatsbürgerin zu wahren". Zugleich zeigte sich der Gewerkschaftsbund am Mittwoch in einer Aussendung besorgt, dass sich die Lage der Gewerkschaften in der Türkei verschlimmere.

