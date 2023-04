Will es Joe Biden noch einmal wissen?

Der US-Präsident soll am Dienstag seine Kandidatur verkünden. Demokraten wenig begeistert.

Es ist ein offenes Geheimnis: Joe Biden ist kein begnadeter Wahlkämpfer. Er verhaspelt sich bei öffentlichen Auftritten oft, moduliert seine Stimme im falschen Moment oder verliert immer wieder den Faden. Und weil der amerikanische Präsident bereits 80 Jahre alt ist, wird sich das wohl zu seinen Lebzeiten nicht mehr ändern.

Also wird der Demokrat am Dienstag seine erneute Kandidatur bei der Präsidentenwahl 2024 nicht mit einer Grundsatzrede vor jubelnden Fans ankündigen, sondern in einer kurzen Videobotschaft. So jedenfalls verkündeten es seine Beraterinnen und Berater dieser Tage gegenüber den Medienvertretern in den USA. Sie sagten allerdings auch: Weil Biden seit seinem Einstieg in die Politik in den späten Sechzigerjahren recht unbeirrt seinen Weg gehe, könnte er im letzten Moment noch seine Meinung ändern.

Die amerikanischen Wählerinnen und Wähler sind nach aktuellen Meinungsumfragen weitgehend unzufrieden mit der Arbeit der Regierung Biden. Gerade 42 Prozent finden gemäß den Berechnungen des Umfrage-Portals FiveThirtyEight positive Worte für den Präsidenten. Knapp 70 Prozent aller Amerikaner sagen, Biden sollte nicht für eine zweite Amtszeit kandidieren. Selbst eine Mehrheit seiner Parteifreunde scheint dieser Ansicht zu sein, was doch höchst ungewöhnlich ist.

Seine Kritiker bezeichnen Biden als zu alt und als gesundheitlich angeschlagen. Auch verweisen sie auf diverse juristische Ermittlungen gegen ihn und seinen Sohn Hunter. Solche Einwände können aber auch gegen den führenden republikanischen Kandidaten, Ex-Präsident Donald Trump, vorgebracht werden. Trump ist 76 Jahre alt, improvisiert oft und gerne bei seinen öffentlichen Auftritten und sieht sich mit einer ganzen Reihe von Rechtsverfahren konfrontiert. Biden wird im Wahlkampf also den sonnigen Optimisten geben, der den Extremisten Trump stoppen kann. So wie ihm das 2020 bereits einmal gelang.