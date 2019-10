William und Kate treffen in Pakistan führende Politiker

Am ersten Tag ihres fünftägigen Besuchs in Pakistan treffen der britische Prinz William und seine Frau Herzogin Kate führende Politiker. Geplant sind Gespräche mit Premierminister Imran Khan und Präsident Arif Alvi, wie Behörden des südasiatischen Landes am Dienstag mitteilten. Weitere Einzelheiten zu den Treffen gab es aus Sicherheitsgründen nicht.

SN/APA (AFP)/- William und Kate mit hohen Sicherheitsvorkehrungen in Pakistan