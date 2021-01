"Willkommen zurück": Die ersten Reaktionen zum Amtsantritt von Joe Biden und Kamala Harris

Joe Biden ist nun offiziell Präsident der USA. Die Amtseinführung am Mittwoch verfolgten Menschen auf der ganzen Welt. Das sind die ersten Reaktionen auf Twitter.

Greta Thunberg schlug auf Twitter wieder zu: Die Klimaschützerin schrieb zum Ende von Trumps Präsidentschaft: "Er wirkt wie ein sehr glücklicher alter Mann, der sich auf eine helle wundervolle Zukunft freut. Es ist so schön zu sehen!" Eine ironische Anspielung auf einen Tweet des Ex-Präsidenten von 2019. Nach Thunbergs emotionaler Rede bei den Vereinten Nationen in New York schrieb Trump damals: "Sie wirkt wie ein sehr glückliches junges Mädchen, das sich auf eine strahlende und wunderbare Zukunft freut. So schön zu sehen."

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz war einer der Ersten, die US-Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris gratulierten. Kurz betonte vor allem die enge Partnerschaft zwischen den USA und Europa.

Auch Österreichs Vizekanzler Werner Kogler gratulierte Biden und Harris auf Twitter. Kogler freute sich über die Rückkehr der USA in das Weltklimaabkommen.

Ebenfalls erfreut über die Rückkehr der USA ins Weltklimaabkommen war Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. "Willkommen zurück", schrieb er auf Twitter. "Wir werden stärker sein, um uns den Herausforderungen unserer Zeit zu stellen. Stärker, um unsere Zukunft zu bauen. Stärker, um unseren Planet zu schützen."

Heiko Maas: "Jetzt geht es darum Gemeinsamkeiten auszuloten"

Der deutsche Außenminister Heiko Maas schien über den Regierungswechsel in den USA erleichtert.

Interessant wird auch, wie in Zukunft die USA und Israel zusammenarbeiten. Israels Präsident Benjamin Netanjahu hatte ein enges Verhältnis zu Donald Trump - distanzierte sich aber zuletzt von ihm. Auf Twitter gratulierte er Biden und Harris zu der "historischen Amtseinführung".

Auf die Zusammenarbeit mit Joe Biden freut sich auch der britische Premierminister Boris Johnson.

Joe Biden twittert jetzt unter @POTUS

Der offizielle Twitteraccount des amtierenden US-Präsidenten @POTUS ging an Joe Biden über. Der Präsident kündigte an, dass er nach dem offiziellen Teil der Amtseinführung gleich ins Oval Office gehen werde, um seine Arbeit zu beginnen.

Und auch Vizepräsidentin Kamala Harris hat den offiziellen Twitteraccount @VP übernommen.

Große Ausschreitungen bei der Amtseinführung von Joe Biden blieben aus. Vor dem New York State Capitol, dem Sitz der Legislative des Bundesstaates New York, stand genau ein Trump-Anhänger, der gegen die Amtseinführung von Biden protestierte.

Ein Highlight der Amtseinführung: das Gedicht der Lyrikerin Amanda Gorman. Auf Twitter wird es tausendfach geteilt. Unter anderem von Talkshow-Legende Oprah Winfrey.

Einer konnte nicht auf Twitter reagieren: Donald Trump. Sein Account wurde vor Kurzem gesperrt.