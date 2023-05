Wir, die Türkei und der seidene Faden

Die Türkei ist nah. Oft wohnen ihre Wähler nebenan. Was am Sonntag dort passiert, hat Auswirkungen auf Europa.

Die Türkei ist ein Land auf bewegtem Untergrund. Sie ist die Nahtstelle zwischen Europa und Asien und sie erstreckt sich über fünf Kontinentalplatten. Die Platten verwerfen sich, sie bauen enorme Spannungen auf. Im Februar entluden sie sich in einem schweren Erdbeben. Am Sonntag könnte ein politisches Beben folgen. Für Recep Tayyip Erdoğan, seit 21 Jahren an der Macht, geht es um alles. Ein Bündnis aus sechs Oppositionsparteien hat Kemal Kılıçdaroğlu, den Vorsitzenden der kemalistisch-sozialistischen CHP, ins Rennen um das Präsidentenamt ...