"Wir hoffen, dass Serbien zur Vernunft kommt"

Kosovos Botschafter Sami Ukelli sieht für sein Land keine Alternative zum EU-Beitritt. Aber der führt über Belgrad.

Sami Ukelli ist Botschafter der Republik Kosovo in Österreich. Er lebt seit drei Jahren in Wien.

Sind die vergangenen zehn Jahre so verlaufen, wie Sie sich das vorgestellt haben? Sami Ukelli: Im Vergleich mit anderen Ländern in der Region haben wir bei der EU-Integration Nachholbedarf. Wir sind natürlich froh, dass es für die Region eine neue EU-Erweiterungsstrategie gibt. Natürlich hätten wir uns gewünscht, dass mehr für den Kosovo drinnen steht. Das heißt aber nicht, dass wir nicht selbstständig weiterarbeiten an den Kriterien.