Wir protestieren! Was Demos auf offener Straße bewirken können - oder eben nicht

Seit der Antike nutzen Menschen den Straßenraum, um sich Gehör zu verschaffen. Doch Proteste bringen nur unter bestimmten Voraussetzungen gesellschaftliche Veränderungen in Gang.

Es hat sich etwas verändert. Diesmal ist es nicht so offensichtlich wie in der Hochphase der Pandemie, als die Leute auf den Gehsteigen zur Seite gingen, aus Angst, sich anzustecken. Diesmal ist es subtiler, doch so manche Pariser machen sich Gedanken. In den Straßen, den Lebensadern ihrer Stadt, flutscht nicht alles wie gewohnt. Blicke sind zu Boden gesenkt, man weicht einander nicht mehr höflich aus, kaum ein Wort der Entschuldigung, vom Austausch freundlicher Belanglosigkeiten unter Fremden ganz zu schweigen. Eine ...