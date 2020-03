Für den US-Demokraten Joe Biden läuft es plötzlich geschmeidig. Und Trump? Ihm dürfte die Neuaufstellung der Konkurrenz gefallen.

Die Dinge drehen sich schnell im US-Wahlkampf. "Wir sind sehr lebendig", ruft Joe Biden am Abend des Super Tuesday seinen Unterstützern in Los Angeles zu. Es ist eine Botschaft an alle, die die Kampagne des Ex-Vizepräsidenten schon für tot erklärt ...