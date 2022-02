"Wir unterschätzen die Gefahr nicht"

Die Ukraine bewerte die Lage an der Grenze zu Russland nicht anders als die USA, sagt der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba. Nur der Tonfall sei ein anderer. Jener aus Washington blieb am Mittwoch alarmistisch.

2000 zusätzliche US-Truppen sollen in den kommenden Tagen nach Osteuropa geschickt werden, der Großteil nach Polen. Das entschied US-Präsident Joe Biden am Mittwoch. "Die derzeitige Situation erfordert, dass wir die Abschreckungs- und Verteidigungsbereitschaft an der Ostflanke der NATO verstärken", betonte Pentagon-Sprecher John Kirby. Die jetzt verlegten Truppen seien separat von den 8500 bereits in erhöhte Bereitschaft versetzten Soldaten zu betrachten, betonte Kirby. Das sei ein Zeichen der Unterstützung für die NATO-Partner, die sich durch die militärischen Bewegungen Russlands nahe der Ukraine bedroht fühlten. Auch die Ukraine dürfte dieses Zeichen begrüßen.

Jegliche Unterstützung im Konflikt mit der Ukraine sei willkommen, sagte am Mittwoch der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba vor internationalen Journalisten, von einer aktiven Diplomatie über Sanktionsbündel gegen Moskau bis hin zu militärischer Hilfe. Dabei geht es nicht nur um die Stationierung ausländischer Truppen in benachbarten NATO-Ländern, wie sie Biden nun beschlossen hat, sondern auch um direkte militärische Unterstützung für Kiew. Abschreckung lautet die Devise: Je mehr Defensivwaffen die Ukraine bekomme, desto größer sei die Chance, dass Kiew sie nicht benutzen müsse, erklärte Kuleba.

Die Größenordnung der russischen Truppen, die nahe der Grenze zusammengezogen sind, spricht aus ukrainischer Sicht derzeit nicht für eine groß angelegte Invasion. Dass Kiew die Lage weniger ernst einschätze als Washington, dem widersprach Kuleba am Mittwoch aber dezidiert. Es gebe keine Unterschiede in der Beurteilung. "Alles ist möglich und wir sollten uns auf jedes Szenario vorbereiten", sagte er. Man würde die Gefahr nicht unterschätzen, aber Russland auch nicht erlauben, die Ukraine durch Panikmache zu destabilisieren.

Worum es dem Kreml eigentlich geht, ist auch aus Kiewer Sicht unklar. Offiziell verlangt Moskau von den USA und der NATO Sicherheitsgarantien. Russland will die NATO dazu bringen, eine weitere Osterweiterung und insbesondere eine Aufnahme der Ukraine auszuschließen. Zudem verlangt es einen Rückzug von NATO-Truppen aus östlichen Bündnisstaaten.

Am Mittwoch hat die spanische Zeitung "El País" die bislang unter Verschluss gehaltenen Antworten der NATO und der USA auf Russlands Vorschläge für die Sicherheitsgarantien veröffentlicht. Den ins Internet gestellten Schriftstücken zufolge machen die Amerikaner und das Militärbündnis darin deutlich, dass ein Großteil der russischen Vorschläge für sie nicht akzeptabel sei. Zugleich zeigen sich NATO und USA darin offen für konkrete Verhandlungen und neue Vereinbarungen.

So sind die USA ihrer Antwort an Russland zufolge bereit, eine dauerhafte Stationierung von Kampftruppen und bodengestützten Raketensystemen in der Ukraine auszuschließen, wenn Moskau seinerseits auch entsprechende Verpflichtungen eingeht. Ein Vorschlag, den der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba durchaus begrüßt. Wenn der Vorschlag auch von Russland angenommen würde und Moskau seine Streitkräfte von ukrainischem Boden abzöge, wäre das "sehr willkommen".