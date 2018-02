Wir wollen beides. Durchatmen und fahren.

Fahrverbote sind die schlechteste aller Lösungen. Es gäbe flottere Ideen, um die Luft wieder sauber zu kriegen.

Dreckige Diesel raus aus den Städten. Das zu sagen hat sich die deutsche Regierung nie getraut. Nun könnten es Richter in Leipzig tun. Sie werden am kommenden Dienstag verkünden, ob Fahrverbote für ältere Dieselautos ein rechtlich zulässiges Mittel sind, um die Stickoxid-Werte einzudämmen. Endlich könnten Münchner, Stuttgarter oder Kölner wieder durchatmen - bevor sie ihrem Ärger Luft machen.

Denn bei aller Frischluft: Wer lässt sich schon gern sagen, dass sein Auto soeben kräftig an Wert verloren hat und künftig in der Garage stehen bleiben soll? Und dass weder die Regierung noch die Autohersteller einen Plan haben, wie der seiner Freiheit beraubte Bürger nun stattdessen vorankommen soll? Der Frust ist verständlich. Dennoch: Die Verbote sind so notwendig wie die Luft zum Atmen. Sie müssen aber begleitet sein von Angeboten, die garantieren, dass die Menschen dennoch vorankommen.

Damit ist nicht gemeint, dass die Autoindustrie das überhitzte Dieselfahrer-Gemüt kühlt, indem sie mit Sonderangeboten für neue Benziner auffährt. Solche Vorschläge waren vergangene Woche bereits zu hören. Auf diese Weise würden über kurz oder lang zwar die Stickoxid-Werte sinken, aber der CO 2 -Ausstoß steigen. Damit wäre niemandem gedient. Außer wieder einmal der Autoindustrie.

Wie könnten also sinnvolle Maßnahmen aussehen? Die einfachste Lösung für das Problem: Die Hersteller machen die Autos so sauber, wie sie nur können. Und sie können. Nur koste der Umbau der ungefähr sechs Millionen deutschen Dieselfahrzeuge der Schadstoffklasse Euro 5 ungefähr zwölf Milliarden Euro, sagt Mobilitätsforscher Stefan Bratzel. Viel Geld, das die Konzerne nicht bezahlen wollen.

Ein Blick nach Estland eröffnet weitere Möglichkeiten. Dort leerten sich die Straßen ganz ohne Verbote. Die Hauptstadt Tallinn brachte das Kunststück fertig, den öffentlichen Nahverkehr kostenlos anzubieten. Zehn Prozent der Städter stiegen um. Das Leben in Tallinn gewann derart an Attraktivität, dass neue Bewohner zuzogen und Firmen den Standort für sich entdeckten. So bekam die Stadt die Kosten für den Gratisverkehr wieder herein. Grazer reiben sich an dieser Stelle wohl verwundert die gereizten Augen.

Was ist noch möglich? Und zwar besonders für die Bevölkerung am Land? Denn während es für Städter noch vergleichsweise einfach ist, auf ein eigenes Auto zu verzichten, wenn der öffentliche Nahverkehr zu bezahlbaren Preisen brummt, haben Menschen auf dem Land oft keine Alternative. Konzepte wie Carsharing, Anrufbusse, Sammeltaxis oder Plattformen zum Organisieren von Fahrgemeinschaften könnten solche Alternativen sein.

Fahrzeuge teilen, nicht besitzen, lautet die Devise. Einen totalen Verzicht aufs Auto können sich viele Menschen nicht vorstellen. Teilen schon eher. "In den Städten kann die Autoflotte durch gemeinschaftliche Nutzungskonzepte um zwei Drittel reduziert werden", sagt der deutsche Verkehrsexperte Andreas Knie.

Eine der wichtigsten Maßnahmen aber ist die Wiederherstellung von Glaubwürdigkeit: Autobosse und Politiker müssen das Vertrauen der Menschen wiedergewinnen und ihnen glaubhaft machen können, dass sie eine echte Wende vollzogen haben. Das wird dauern und schwer. Die deutsche Autoindustrie hat sich gesetzliche Vorgaben in der Vergangenheit nach Belieben zurechtgebogen und das Vorantreiben der Elektromobilität anderen überlassen. Die deutsche Regierung hat weggesehen, statt beherzt zu handeln, wie es ihre Pflicht gewesen wäre. Denn wer die Gesundheit anderer Menschen, deren Eigentum oder die Natur schädigt, haftet dafür. Jeder Landwirt, der Eier mit Salmonellenverdacht abliefert, weiß das. Doch der Murks der Autoindustrie ging durch.

Erste Versuche seitens der Politik, um Vertrauen mit neuen Verkehrslösungen zurückzugewinnen, gibt es nun. Zwar gezwungenermaßen, weil sonst Klagen der EU-Kommission drohen, aber immerhin. In Deutschland wird der Vorschlag für einen kostenlosen Nahverkehr debattiert, um verstopfte Straßen freizubekommen und Städte lebenswerter zu machen. In Österreichs Feinstaub-Stadt Graz prüft eine Arbeitsgruppe ein City-Maut-Modell sowie die Einführung eines autofreien Tages. Das lässt noch nicht aufatmen. Aber es riecht verdammt gut nach frischem Wind.