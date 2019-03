"Wir wollen das EU-Parlament aufmischen"

Die Europäische Volkspartei droht Orbán mit Ausschluss. Die Rechtspopulisten wollen profitieren.

Ungarns Regierungschef Viktor Orbán und seine Fidesz-Partei sind oft an die Schmerzgrenzen ihrer europäischen Parteifreunde gegangen. Mit einer - inzwischen beendeten - Kampagne gegen EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und den Mäzen George Soros haben sie den Bogen überspannt. Kommenden Mittwoch soll der Vorstand der Europäischen Volkspartei (EVP) über den Ausschluss der Fidesz aus der größten Fraktion im EU-Parlament abstimmen.

Einer will von der EVP-Krise profitieren: Harald Vilimsky. Der Spitzenkandidat der FPÖ für die EU-Wahl sieht sich seinem Ziel, eine breite Allianz der Rechtsparteien zu schmieden, einen großen Schritt näher. Geht es nach ihm, dann soll dieser Allianz Viktor Orbáns Fidesz angehören, die Lega von Italiens Innenminister Matteo Salvini, die polnische PiS und eben die FPÖ. "Das wären vier Regierungsparteien, die einen Block bilden und das Haus (gemeint: das EU-Parlament, Anm.) aufmischen könnten", sagte Vilimsky am Dienstag im EU-Parlament in Straßburg. Das Ziel: zusammen zweitstärkste Kraft im EU-Parlament werden.

Zwar rechne er nicht damit, dass Orbáns Fidesz tatsächlich aus der EVP ausgeschlossen werde, räumte Vilimsky ein. "Aber dass Orbán selbst sagt, es reicht ihm, halte ich für realistisch." Er werde demnächst nach Ungarn reisen und Gespräche führen, kündigte er an.

Am Mittwoch war ein anderer EU-Politiker in Budapest bei Orbán: EVP-Spitzenkandidat und Fraktionschef Manfred Weber. Dieser hatte Orbán drei Bedingungen für den Verbleib in der Fraktion gestellt: eine Entschuldigung für die Kampagne und deren Stopp sowie die Sicherung der von Orbán angefeindeten Central European University in Budapest, eine Soros-Gründung.

Die Gespräche am Dienstag blieben ergebnislos. Webers Bedingungen seien "nicht verhandelbar", sagte der ÖVP-Spitzenkandidat für die EU-Wahl, Othmar Karas. Er erinnerte daran, dass er seit geraumer Zeit für eine Suspendierung der Fidesz-Mitgliedschaft in der EVP plädiert habe. "Recht und Werte stehen über der Parteipolitik", sagte er. Das gelte auch im Fall des Fidesz-Ministers László Trócsányi. Der will EU-Kommissar werden, hatte die oberste EU-Behörde jedoch mit einem kommunistischen "Politbüro" verglichen. "Inakzeptabel" als Kommissar, sagt Karas. Diese Aussage mache die Situation nicht leichter.