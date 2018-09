Wirbel um Auftritt von FPÖ-EU-Abgeordneter Kappel in Moldau

Ein Auftritt der österreichischen EU-Parlamentarierin Barbara Kappel (FPÖ) in Moldau (Moldawien) sorgt für Diskussionen: Kappel war am 26. August in Chisinau bei einer Kundgebung des umstrittenen Politikers Ilan Sor aufgetreten und hatte zur Wahl seiner pro-europäischen Partei aufgerufen. Es habe sich dabei nicht um Wahlkampfunterstützung gehandelt, erklärte Kappel am Dienstag auf APA-Anfrage.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Kappel dementiert Wahlkampfunterstützung