Wirbel wegen Intervention Trumps zugunsten von Ex-Berater

Eine öffentliche Intervention von US-Präsident Donald Trump zugunsten seines in der Russland-Affäre verurteilten Ex-Beraters Roger Stone hat für Aufregung gesorgt. Die oppositionellen Demokraten kritisierten am Dienstag scharf, dass das Justizministerium die Strafforderung der Anklage gegen den 67-Jährigen abmildern will. Zwei Staatsanwälte zogen sich offenbar aus Protest von dem Verfahren zurück.

SN/APA (AFP)/ANDREW CABALLERO-REYNO Die Strafe gegen Stone sei viel zu "unfair", befand Trump