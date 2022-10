Wird Biden mit seinen Fehltritten zur Bürde für die Demokraten?

Die Amerikaner wählen einen neuen Kongress. Donald Trump ist überall zu sehen, Joe Biden kaum. Freiwillig?

Wenn der texanische Senator Ted Cruz im Midterm-Wahlkampf dem Publikum einheizen will, dann erzählt er Witze über Joe Biden. So sagte Cruz vor einigen Tagen bei einer Veranstaltung, der US-Präsident sei derart verwirrt, dass er imaginären Menschen die Hand schüttle. "Das ist nicht normal", meinte Cruz zur Freude seiner Zuhörerinnen und Zuhörer. Nach dem Wahlsieg der Republikaner in knapp zwei Wochen, breitete der Republikaner weiter aus, werde seine Partei deshalb "Joe" verkünden, es sei nun das Jahr 2025 und er ...