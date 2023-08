Wird "Onkel Bernie" auch regieren dürfen?

Der linksliberale Außenseiter Bernardo Arévalo feiert bei den Präsidentschaftswahlen in Guatemala einen Erdrutschsieg. Doch der "Pakt der Korrupten" ist noch nicht besiegt.

In Guatemala hat am Sonntag die Hoffnung über den Frust und die Wut auf die politische Klasse gesiegt. Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt errang der linksliberale Außenseiter Bernardo Arévalo von der Partei "Semilla" (Samenkorn) einen Erdrutschsieg. Für den 64-Jährigen stimmten knapp zwei Drittel der Wählerinnen und Wähler (58 Prozent). Sandra Torres, die als Kandidatin der herrschenden Machtelite galt, war chancenlos (37 Prozent). Arévalo, Sohn des ersten Reformpräsidenten Juan José Arévalo (1945-1951), galt vor der ersten Runde Ende Juni noch als krasser Außenseiter. Ihm wurden drei Prozent prognostiziert.

Der Wissenschafter und Abgeordnete hat den Menschen die Hoffnung darauf zurückgegeben, dass innerhalb des demokratischen Systems doch Veränderungen möglich sind. Aber die große Frage wird sein: Wird Arévalo auch sein Amt Mitte Jänner antreten können? Sein Sieg zeichnete sich schon nach der ersten Wahlrunde ab, weshalb die Justiz des Landes vergeblich versuchte, seinen Einzug in die Stichwahl zu verhindern und seiner Partei die Registrierung zu entziehen. Und seit Tagen behauptet Gegenkandidatin Torres, es gäbe Unregelmäßigkeiten bei der Abstimmung und Fehler bei der Auszählung, ohne Belege vorzulegen. Die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) bezeichnete die Wahl am Sonntag aber als sauber und transparent. Politische Beobachter halten es dennoch für möglich, dass die als käuflich geltende Staatsanwaltschaft im Sinne der herrschenden Machtelite die Wahl anficht.

Denn der Sieg von "Onkel Bernie", wie die Menschen Arévalo mit Zuneigung nennen, schreckt den "Pakt der Korrupten" auf. Dieser hat die Institutionen des Landes seit Jahrzehnten kooptiert und wirkliche demokratische Wechsel immer verhindert. Es ist ein Netzwerk aus der politischen Elite, einem knappen Dutzend Unternehmerfamilien und den Militärs, das die Macht im Land organisiert und verteilt. Dieser Pakt hat Politiker und Abgeordnete gekauft und so über das Parlament dafür gesorgt, dass entscheidende Posten in der Justiz, dem Wahlrat und anderen Institutionen immer an ideologische Getreue vergeben werden. In Guatemala existiere ein autoritäres Projekt, das darauf abziele, "die Demokratie zu zerstören", beklagt Human Rights Watch (HRW).

"Wir hoffen, dass heute eine bessere Zukunft beginnt", schrieb Arévalo nach der Stimmabgabe im Kurznachrichtendienst X. Sein Hauptaugenmerk gilt dem Kampf gegen die Korruption. Die Bestechlichkeit ist im bevölkerungsreichsten zentralamerikanischen Land laut Transparency International extrem hoch. Das Land liegt auf dem 150. von 180 Plätzen.

Die größte Volkswirtschaft wird von Familienmonopolen dominiert, etwa für Zement, Bier, Immobilien und Nahrungsmittel, die ihre Interessen immer durchsetzen. Das Land hat dadurch auf der einen Seite eine der niedrigsten Steuerquoten Lateinamerikas (14 Prozent), gleichzeitig aber müssen fast 60 Prozent der Menschen mit fünf Dollar am Tag auskommen, während der scheidende Präsident Alejandro Giammatei monatlich fast 20.000 Dollar einstreicht. Guatemala hat die vierthöchste Rate an unterernährten Kindern weltweit. Als eine der ersten Maßnahmen will der künftige Präsident sein Gehalt senken. Es sei "absurd hoch für ein Land wie unseres".

Inhaltlich gleicht Arévalos Programm am ehesten der europäischen Sozialdemokratie. Er will eine stärkere Rolle des Staates in der Wirtschaft, öffentliche Investitionen in die Infrastruktur, die Gründung von Staatsunternehmen und eine Wettbewerbspolitik. Zudem hat er versprochen, Journalisten, Richter und Staatsanwälte, die aus Angst vor Verfolgung geflohen sind, zurückzuholen.

Der künftige Staatschef wurde 1958 in Montevideo, Uruguay, geboren, wohin sein Vater 1954 mit seiner Familie floh. Arévalo junior lebte als Kind in Caracas, Mexiko-Stadt und Santiago de Chile. Er hat in Israel und den Niederlanden studiert.

Der Mitbegründer von "Semilla" ist Autor mehrerer Bücher über Demokratie und Friedensprozesse und leitete eine Zeit die Lateinamerika-Sektion von "Interpeace", einer NGO, die zu Friedensthemen arbeitet. Vor zehn Jahren schloss er sich der damaligen Bewegung "Semilla" an, die Akademiker und Intellektuelle gründeten. Nach dem kurzen demokratischen Frühling 2015 in der Folge der Anti-Korruptions-Proteste gegen Präsident Otto Pérez Molina wurde aus "Semilla" eine Partei, die 2019 ins Parlament einzig und zunächst fünf, aber ab kommendem Jahr 24 Abgeordnete im Parlament haben wird.