Wird sie die Nachfolgerin von Jeremy Corbyn?

Die Abgeordnete Rebecca Long-Bailey ist seit 2016 Mitglied im Schattenkabinett von Jeremy Corbyn, nun wird die 40-Jährige als Eine, der aussichtsreichsten Kandidatinnen des Labour-Chefs gehandelt.

Die Wahl in Großbritannien war ein Desaster für Labour und ihren Parteichef Jeremy Corbyn. Der nimmt zwar jede Verantwortung für das Debakel auf sich, will aber noch bis zum Frühjahr seine Partei leiten. Bereits jetzt gibt es erste Anwärter - und vor allem Anwärterinnen auf das Amt. Allen voran steht Rebecca Long-Bailey.

Die 40-Jährige ist seit 2015 Abgeordnete im britischen Unterhaus und vertritt den Wahlkreis Salford and Eccles. Long-Bailey ist seit 2016 auch ein Mitglied von Corbyn Schattenkabinett. Die Rechtsanwältin hat sich vor allem auf Industrie und Energiewirtschaft spezialisiert.

Sie war Postbotin und arbeitete in einem Pfandhaus

Ihr familiärer Hintergrund klingt als sei sie prädestiniert, die einstige Arbeiterpartei Labour aus der Krise zu führen. Aufgewachsen ist sie im Großraum Manchester, in Old Trafford, wo heute das Fußballstadion von Manchester United steht. Ihr Vater arbeitete an den Docks am Hafen. Bereits als Kind konnte Long-Bailey die Sorgen des Vaters spüren, wie sie auf ihrer Internetseite beschreibt. Ab Mitte der 1980er wurden immer mehr Hafenmitarbeiter entlassen. Ein Ergebnis der Wirtschaftspolitik Margaret Thatchers, die rigide gegen Gewerkschaften ankämpfte.

Auch Long-Bailey kennt die harte Arbeit im Niedriglohnsektor. Bevor sie studierte arbeitete die Labour-Politikerin in einem Pfandhaus. Eine Erfahrung, "die mich mehr über die Kämpfe des Lebens lehrte, als ein Abschluss oder eine Qualifikation es jemals könnten", schreibt Long-Bailey auf ihrer Homepage. Außerdem arbeitete sie in einem Call-Center, einer Möbelfabrik und als Postbotin.

Im Frühjahr könnte dann aus der ambitionierten Abgeordneten die nächste Labour-Chefin werden.