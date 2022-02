Wird Wladimir Putin den Marschbefehl erteilen?

Russische Truppen haben sich rund um die Ukraine positioniert. Das letzte Wort über einen Einmarsch hat der Kreml.

Der russische Präsident ist zugleich Oberbefehlshaber jener Armee, die einen Ring um die Ukraine gezogen hat und jederzeit eine Invasion beginnen könnte. Davon sind zumindest westliche Geheimdienste überzeugt. Was sie nicht wissen: Wird Wladimir Putin den Befehl erteilen?

Die Antwort kennt wohl nur der russische Präsident selbst. In dem autokratischen System, das Putin in 22 Jahren an der Macht errichtet hat, entscheidet er allein. Daher lohnt ein Blick auf den Mann, den die ganze Welt zu kennen meint.

...