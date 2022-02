Wladimir Putin bereitet Xi Jinping Kopfweh

Russlands mächtiger Nachbar im Osten steckt in der Zwickmühle. Warum Chinas außenpolitische Grundsätze ins Wanken geraten könnten.

. Neue beste Freunde? Zur Eröffnung der Olympischen Winterspiele am 5. Februar zeigten sich Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und Russland Präsident Wladimir Putin in brüderlicher Einigkeit. In einer gemeinsamen Erklärung akzeptierte der Russe Taiwan als "unveräußerlichen Teil" Chinas. Xi revanchierte sich, indem er "eine weitere Ausdehnung der NATO" in Osteuropa ablehnte.

Zu diesem Zeitpunkt dementierten Putin und seine Getreuen noch jegliche Angriffsabsicht auf die Ukraine als Hirngespinste. Möglich, dass auch Chinas Politbüro Putins Militäraufmarsch als Bluff ...